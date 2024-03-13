Türkiye Eros için adalet bekliyor: Adliye koridorları 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganlarıyla inledi
İstanbul'da 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası bugün yeniden görülüyor. Konferans salonuna giden koridor, güvenlik bariyeriyle kapatıldı. Eros için mahkemeye akın eden kalabalık, bariyeri aşarak salonun önüne geldi.
Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek katleden ve 'iyi hal' indirimi alan İbrahim Keloğlan'ın yargılanması bugün Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
YÜZLERCE İNSAN EROS İÇİN MAHKEMEYE AKIN ETTİ
Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle duruşma, konferans salonuna alındı. Çok sayıda hayvansever adliyeye geldi. Kalabalık, konferans salonunun bulunduğu koridora geçmek isterken güvenlik engeliyle karşılaştı.
Yurttaşların salona girişini engellemek için koridora barikat çekildi. Çok sayıda hayvanseverin tepkisine rağmen bariyer kaldırılmayınca yurttaşlar yüklenerek bariyeri aştı. Bazı yurttaşlar, duruşmanın başlamasını beklerken havasız kalarak fenalaştı.
Görevli, kalabalığa seslenerek, koridordaki sessizlik sağlanmadıkça duruşmanın başlamayacağını söyledi. Bunun üzerine kalabalık yuhalayarak tepki gösterdi.
DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI
Uzun süren bekleyişin ardından mahkeme, avukatları salona almaya başladı.
10.30'da başlaması planlanan duruşma, 11.50'de başladı.
Tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan, avukatıyla birlikte mahkemeye geldi.
NE OLMUŞTU?
Sitenin otoparkında doğan ve yıllarca site içinde yaşayan Eros, 1 Ocak'ta sabaha karşı İbrahim Keloğlan ile asansörde karşılaştı. Keloğlan, Eros'u tekmelemeye başladı. Keloğlan'ın tekmelerinden kaçan Eros, apartman içine koştu.
Ancak Keloğlan, kapıları kapatarak Eros'un kaçmasını engelledi ve onu tekmelemeye devam etti. Dakikalarca süren şiddet sonucunda Eros hayatını kaybetti.
İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI
Güvenlik kamera kayıtları sayesinde Eros'un katilinin İbrahim Keloğlan olduğu anlaşıldı, hemen emniyete giderek şikayetçi olundu. Gözaltına alınan Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakıldı.
Kamera görüntülerine rağmen Keloğlan'ın serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Sosyal medyada Eros'un adıyla paylaşımlar yapıldı. Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi, Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı.
Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi.
ERDOĞAN, ADALET BAKANI TUNÇ'U ARADI
Eros'un katledilmesi Özcan'ın da vurguladığı gibi büyük bir kamuoyu tepkisine neden oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen ay katıldığı bir programda Eros'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından arandığını ve Erdoğan'ın kendisine "Nasıl böyle bir şey olabilir" diye sorduğunu anlatmıştı.
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