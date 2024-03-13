Eros'un katili yeniden hakim karşısında

İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek canice öldüren İbrahim Keloğlan bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya, site sakinleri, şarkıcı Ömür Gedik ve pek çok hayvansever, duruşmaya katıldı. Mahkemeden, hayvanlara yönelik işkencenin önüne geçilmesi adına emsal bir karar vermesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:49
Eros'un katili yeniden hakim karşısında
Abone Ol google-news

Türkiye'de infial yaratan olay 1 Ocak'ta meydana geldi. İbrahim Keloğlan adındaki kişi, site sahiplerinin baktığı Eros adındaki kediyi tekmeleyerek öldürdü. Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezaya iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürüldü. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

Tepki çeken kararın ardından sosyal medyada kampanya başlatıldı. İstanbul Barosu Hayva Hakları Merkezi de karara itiraz etti. 

KEDİNİN KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti. Olaya ilişkin incelenen görüntülerde Keloğlan’ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi.

"CESARETLENİYORLAR"

Kararda "İşlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağı” ifadelerine yer verildi. Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, cezadan muaf tutulması sonucunu doğurabileceği belirtildi. Kararda "Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır" diye belirtildi.

KARAR KALDIRILDI

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti. Buna göre yeniden yargılanacak Keloğlan bugün hakim karşısına çıkacak.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 'Eros' isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu yeninden yargılanacağını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başakşehir haberleri Eros haberleri İbrahim Keloğlan haberleri İstanbul Barosu haberleri

İlgili Haberler

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İşkenceyle öldürülen kedi Eros'un davası yarın

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: İşkenceyle öldürülen kedi Eros'un davası yarın
İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler devam ediyor

İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler devam ediyor
İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor: Eros'un katili tutuklansın!

İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor: Eros'un katili tutuklansın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti
Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var

Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?

Lütfü Savaş son anketleri açıkladı: Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
MHP'den 'PKK' provokasyonu! CHP'ye verilecek oyları 'nefes' ilan etti

MHP'den 'PKK' provokasyonu! CHP'ye verilecek oyları 'nefes' ilan etti
Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık

Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık