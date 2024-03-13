Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:34

Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek katleden ve 'iyi hal' indirimi alan İbrahim Keloğlan'ın yargılanması bugün Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

YÜZLERCE İNSAN EROS İÇİN MAHKEMEYE AKIN ETTİ

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle duruşma, konferans salonuna alındı. Çok sayıda hayvansever adliyeye geldi. Kalabalık, konferans salonunun bulunduğu koridora geçmek isterken güvenlik engeliyle karşılaştı.

Yurttaşların salona girişini engellemek için koridora barikat çekildi. Çok sayıda hayvanseverin tepkisine rağmen bariyer kaldırılmayınca yurttaşlar yüklenerek bariyeri aştı. Bazı yurttaşlar, duruşmanın başlamasını beklerken havasız kalarak fenalaştı.

Görevli, kalabalığa seslenerek, koridordaki sessizlik sağlanmadıkça duruşmanın başlamayacağını söyledi. Bunun üzerine kalabalık yuhalayarak tepki gösterdi.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

Uzun süren bekleyişin ardından mahkeme, avukatları salona almaya başladı.

10.30'da başlaması planlanan duruşma, 11.50'de başladı.

Tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan, avukatıyla birlikte mahkemeye geldi.

"BEN BİR SUÇ MAKİNESİ DEĞİLİM"

Tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan, ilk savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, "Hakkımda söylendiği gibi suçlu birisi değilim. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık öfkeyle kendimi kaybederek hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri beslemek bana terapi gibi geldi. Ve elimden geldiğince bunları yapacağımı psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. 8 Şubattaki duruşmadan sonra gerçekleştirdim, bir hayvan barınağına bağış yaptım. Elimden geldiğince bunları yapacağıma, psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Psikolojik destek alma sözümü tutamadım. İlk duruşmadan sonra bağış yaptım. Bu olayın bazı kişiler tarafından yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa itmişlerdir. Yine bazı kişiler tarafından iftiralarla bu olay sebebiyle bütün bilgilerim insanların eline geçti. Eşim ve ailem büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkamayacak duruma geldi. Şu anda burada alacağım hiçbir ceza bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

"KADIN KATİLLERİNİN DE ANNESİ, KIZ KARDEŞİ VAR"

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur. Kamuoyu dosyayı takip etmektedir" diye konuştu.

"NİYE KİMSE BENİ ANLAMIYOR"

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından söz isteyen sanık İbrahim Keloğlan, "Niye kimse beni anlamıyor. Neden sağlığım göz önünde bulundurulmuyor şu anda. Çok pişmanım hatamı kabul ediyorum" dedi.

SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Keloğlan'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü" gerekçesiyle alt hadden uzaklaşarak, üst hadde yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ TAMAMEN YALNIZ BIRAKTILAR"

Son sözü sorulan İbrahim Keloğlan, "Beni tamamen beni yalnız bıraktılar. Söylemek istediğim çok şey var. İddialar tamamen yalan ve iftira. Hala baktığım bir kedim var. Konuştukça daha çok batıracağım kendimi diye düşünüyorum. Baktığım bir kedi var bunların hepsi mevcut delilelerle sabittir. Ben zaten hayvansever biriyim. Dağlık ve köylük alanlarda besleme yaptığıma dair videolar var. Ben devletime güveniyorum. Geldim beyanlarımı kendim verdim. Beni yalnız bıraktılar. Bugüne kadar kaçmadım bunca şeye rağmen geldim" dedi.

Mahkeme, duruşmaya ara verdi. Salondan ayrılan hayvanseverler, "Katil İbrahim Keloğlan" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.

NE OLMUŞTU?

Sitenin otoparkında doğan ve yıllarca site içinde yaşayan Eros, 1 Ocak'ta sabaha karşı İbrahim Keloğlan ile asansörde karşılaştı. Keloğlan, Eros'u tekmelemeye başladı. Keloğlan'ın tekmelerinden kaçan Eros, apartman içine koştu.

Ancak Keloğlan, kapıları kapatarak Eros'un kaçmasını engelledi ve onu tekmelemeye devam etti. Dakikalarca süren şiddet sonucunda Eros hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamera kayıtları sayesinde Eros'un katilinin İbrahim Keloğlan olduğu anlaşıldı, hemen emniyete giderek şikayetçi olundu. Gözaltına alınan Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakıldı.

Kamera görüntülerine rağmen Keloğlan'ın serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Sosyal medyada Eros'un adıyla paylaşımlar yapıldı. Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi, Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı.

Avukatların itirazı ve büyüyen tepki sonucunda Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi.

ERDOĞAN, ADALET BAKANI TUNÇ'U ARADI

Eros'un katledilmesi Özcan'ın da vurguladığı gibi büyük bir kamuoyu tepkisine neden oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen ay katıldığı bir programda Eros'la ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından arandığını ve Erdoğan'ın kendisine "Nasıl böyle bir şey olabilir" diye sorduğunu anlatmıştı.