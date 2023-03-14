Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Cumhuriyet'e ödül

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:20

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 13:27

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı.



CUMHURİYET'E ÖDÜL

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Arif Kızılyalın, 17 Ocak 2022 tarihli "Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler" başlıklı yazısıyla 'Köşe Yazısı Ödülü'ne layık görüldü.



TGC tarafından bu yıl ödüle layık görülen haberler ve isimler şu şekilde:

SEÇİCİ KURULLAR

Basın Seçici Kurulu

Ayşe Özek Karasu (Habertürk İnternet Sitesi Yazarı), Berkant Gültekin (Birgün Web Yayın Koordinatörü),Celal Korkut (DHA Genel Müdürü), Gürcan Bilgiç (Sabah Gazetesi Spor Yazarı), Gürsel Çelikkanat (Serbest Kameraman), Öznur Oğraş Çolak (Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Editörü), Pınar Aktaş (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü), Uğur Güç (Sol Gazetesi Sorumlu Müdürü),

Vahap Munyar (TGC Başkan Vekili/ Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü)’nden oluştu. 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 11.00’de yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığına Gürcan Bilgiç, yazmanlığa Pınar Aktaş seçildi.

Televizyon-Radyo Seçici Kurulu

Esin Yolçınar (TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü), Göksel Göksu (TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü), İlker Karagöz (FoxTV Çalar Saat Programı Sunucusu), İpek Özbey (Halk TV Programcısı), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri, www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen (Akademisyen), Yavuz Oğhan (Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni), Zafer Balkan (StarTV Haber Genel Yayın Koordinatörü), Zeynel Lüle (TELE1 TV Ankara Temsilcisi)’nden oluştu. 10 Mart 2022 Cuma günü saat 11.00’de yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığı’na Esin Yolçınar, yazmanlığa Göksel Göksu seçildi.

İnternet Seçici Kurulu

Aslı Öymen (muhalif.com.tr Yazarı), Deniz Zeyrek (Sözcü Gazetesi Yazarı), Esra Alus (ANKA Haber Editörü), Hakan Güldağ (TGC Genel Sekreter Yrd.- Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı), Harun Simavi (diken.com.tr Kurucusu), Serkut Bozkurt (ABC Gazetesi Genel Yayın Müdürü), Ümit Aslanbay (Cumhuriyet Kitapları Yayınevi İçerik Editörü)’nden oluştu. 8 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığına Harun Simavi, yazmanlığa Ümit Aslanbay seçildi.

ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

BASIN

HABER

Siyasal Haber Ödülü

İsmail Arı Birgün Gazetesi’nde 4 Eylül, 18-28 Kasım ve 11 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Bakan Varank ile ilgili” başlıklı haberleri ile ödüle değer bulundu.

Ekonomi Haber Ödülü

Meltem Kara Söyleyenoğlu Posta Gazetesi’nde 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Konutta maliyet oyunu/Dönüşümde müteahhitin maliyet oyunu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Toplum Haber Ödülü

Semih Şahin-Muammer İrtem Demirören Haber Ajansı’nda 24 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan “Boşaltılmak istenen evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Toplum Haber Övgü

Seçici Kurul ayrıca Dilan Esen’i Birgün Gazetesi’nde 21 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Çocuk evinde çocuk anneler!” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü.

Sağlık Haber Ödülü

Dilek Yaman Demir Sabah Gazetesi’nde 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Hastanede Dehşet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat Magazin Haber Ödülü

Kadir İncesu Evrensel Gazetesi’nde 8 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bir kitap ile bir kilo peynir arasında kalmak” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Köşe Yazısı Ödülü

Arif Kızılyalın Cumhuriyet Gazetesi’nde 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni Ödülü

a- Birinci Sayfa Düzeni

Selçuk Selman Özger Hürriyet Gazetesi’nde 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sıyla ödüle değer bulundu.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü

Seçici Kurul ayrıca, İbrahim Ersoy Diyar’ın Milliyet Gazetesi’nde 16 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sını övgüye değer gördü.

b- İç Sayfa Düzeni Ödülü

Murat Akkuş Milliyet Gazetesi’nde 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “10-11. İç Sayfa”larıyla ödüle değer bulundu.

İç Sayfa Düzeni Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Barış Can Sarıkaş’ın Birgün Gazetesi’nde 20 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Kupaların Kupası başlıyor” sayfasını övgüye değer gördü.

Karikatür Ödülü

Seçici Kurul, TGC Yönetim Kurulu’nun önerisi olan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği’nin 8. maddesinin c fıkrası uyarınca karikatür sanatına verdiği emeği dikkate alarak Musa Kart’ı Karikatür dalında ödüle değer buldu.

Fotoğraf Ödülü

Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 7 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

Fotoğraf Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Leyla Koç Üzüm’ün Birgün Gazetesi’nde 10 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Feminist İsyan: Sokaklardan birbirimizden vazgeçmeye niyetimiz yok (Mor Çerçeve)” fotoğrafını övgüye değer gördü.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Ödülü

Ferit Demir Halk TV’de 21 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “İliç’te siyanür sızıntısı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen ve Bilal Söyleyenoğlu’nun Haber Global’de 29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “50 kişiye bir emlakçı düşüyor” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

TV Haber Araştırma Ödülü

Gülşah İnce Fox TV’de 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde yayınlanan “Cumhuriyet fabrikaları” başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Öznur Karslı Çetiner’in Habertürk TV’de 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “EYT’nin isim annesi” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

TV Haber Program Ödülü

Melike Şahin-Cumhur Çatkaya NTV’de 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Güncel Dosya-Can Pahasına” haber programıyla ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Ödülü

Neslihan Semerci TRT’de 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Müzikli bir göç masalı” başlıklı belgeseli nedeniyle ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Yağız Şenkal- Bahattin Demir- Cansan Kudu’nun NTV’de 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Ruanda Afrika’nın yükselen yıldızı” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü.

TV Kültür Sanat Ödülü

Hilal Zahide Güçlü KRT’de 12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Şehir Işıkları: Bir Ömür Arif Keskiner” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu.

TV Kültür Sanat Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Murat Özer’i TRT Müzik’te 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “Heybemdeki Türküler” başlıklı programıyla övgüye değer gördü.

TV Spor Programı Ödülü

Ertuğ İlhan TRT Spor’da 13 Ekim-28 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Unutulmaz” “(Halil Mutlu ve Ahmet Ayık)” adlı spor programı ile ödüle değer bulundu.

TV Spor Programı Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Deniz Girginkoç Nazik’i TRT Spor’da 19 Ekim-2 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan “Dünya Kupası hikâyeleri” programı ile övgüye değer gördü.

TV Kamera Çalışması Övgü

Seçici Kurul Uğur Tüney’i 24 TV’de 6 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Bombardıman paniği” çalışmasıyla övgüye değer gördü.

Radyo Ödülü

Adnan Bostancıoğlu NTV Radyo’da 4 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Köşedeki kitapçı: Turgut Uyar 95 yaşında” programıyla ödüle değer bulundu.

İNTERNET

Haber Ödülü

Mesude Erşan 11 Ağustos 2022 tarihinde diken.com.tr ’de yayınlanan “Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yasada var, pratikte yok!” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer bulundu.

Haber Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Akın Bodur’un 3 Kasım 2022 tarihinde Gazete Durum’da yayınlanan “Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Röportaj Ödülü

Seyhan Avşar 21 Haziran 2022 tarihinde halktv.com ’da yayınlanan “Bir Aktroll'ün İtirafları” konulu röportajı nedeniyle ödüle değer bulundu.

Özgün Köşe Yazısı Ödülü

Atilla Türker 3 Ekim 2022 tarihinde ajansspor.com’da yayınlanan “Beşiktaş'ta boru davası” başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer bulundu.

Özgün Köşe Yazısı Övgü

Seçici Kurul ayrıca, Cengiz Erdinç’i 28 Nisan 2022 tarihinde kisadalga.net’de yayınlanan “Sararmış Bir Aile Fotoğrafı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle övgüye değer gördü.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 13 Mart 2023 tarihinde yaptığı toplantıda 2022 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün kamu yararını temel alan, basın meslek ilkelerine uygun araştırmacı gazetecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Çiğdem Toker’e verilmesini kararlaştırdı.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu başvuruları değerlendirmek üzere 7 Mart 2023 Salı günü toplantı yaptı.

Önerilerini TGC Yönetim Kurulu’na iletti. Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda:

Yaren Çolak’ın hazırladığı Birgün Gazetesi'nde 29 Temmuz 2022’de yayımlanan “Kadınlar Gerici Baskılara Karşı İsyanda - Rejimler Farklı Mücadeleler Benzer” başlıklı röportajına,

Işıl Açıkel’in hazırladığı 1 Nisan 2022’de ATV haberde yayınlanan “Esma Aba’nın Mucize Kurtuluşu” adlı haberine,

Çiğdem Yılmaz’ın hazırladığı ve 23 Ocak 2022’de Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan “Yüksek Şüphe” adlı haberine,

2022 Kadın Haberi Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül Töreni'nin tarihi daha sonra açıklanacak.