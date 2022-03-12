Türkiye genelinde trafik uygulaması yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Türkiye genelinde yapılan trafik uygulamasında 3 bin 463 araçla ilgili cezai işlem uygulandı, 549 araç trafikten men edildi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 4 bin 496 noktada 20 bin 112 personelin katıldığı, 99 dedektör köpeğin kullanıldığı trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 6 bin 947'si ticari taksi, 8 bin 990'ı servis aracı ve 6 bin 684'ü motosiklet olan 79 bin 794 araç kontrol edildi, 243'ü ticari taksi, 111'i servis aracı ve 431'i motosiklet olan 3 bin 463 araçla ilgili cezai işlem yapıldı.
Denetimlerde 17'si ticari taksi, 28'i servis aracı ve 72'si motosiklet olan 549 araç trafikten men edildi ve 14 sürücü belgesi geri alındı.
VALE HİZMETİ SUNAN 120 İŞLETMEYE TUTANAK TUTULDU
Vale hizmeti sunan işletmeler ve vale personeline yönelik denetimlerde 397 işletme ile 309 vale personeli kontrol edildi.
İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik'e aykırı hareket eden 120 işletmeye tutanak tutuldu, 23 işletme ve 30 valeye cezai işlem uygulandı.
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