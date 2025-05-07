Türkiye için pestisit alarmı... 24 yerli ürün için 8 ayrı ülkeden sınır reddi!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 14:26

Güncelleme: 07.05.2025 - 14:28

Avrupa Birliği’nin (AB) gıda ve yem ticaretinde kamu sağlığını korumaya yönelik olarak paydaşlarını bilgilendirmek için kullandığı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) 2025 yılının Mart ayı verileri açıklandı.

Mart ayında 40 ürünle ilgili 8 ayrı ülkeden bildirim bulunurken, bildirimlerin 24’ünü “sınır reddi”, 7’sini “dikkat için bilgi bildirimi”, 5’ini “takip için bilgi bindirimi” ve 4’ünü “Uyarı bildirimi” oluşturdu.

Özellikle taze sebze, meyve ve kurutulmuş bazı ürünleri ihraç ederek önemli döviz geliri elde edildiğini anımsatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Başta ihraç ürünlerimiz olmak üzere tarımsal üretimimizde bilinçli ve denetimli pestisit kullanımı özellikle kalıntı sorununun önüne geçebilmek için son derece önemli” dedi.

"ZMO DIŞARIDA TUTULUYOR"

Ülke içi yapılan analizlere göre pestisit kalıntısı açısından riskli ürün sayısı çok az olurken AB’ye giden ürünlerdeki toksin ve pestisit kalıntısı oranlarının dikkati çekici olduğunu belirten Tayakısı, “Pestisit, uygun teknik madde, doz ve son kullanımla hasat arasındaki süre doğru ayarlanırsa ilaç, aksi halde zehir olur” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı laboratuvarlar ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılan analizlerde düzgün metotlar ve kalibrasyon açısından denetim eksikliği olduğunu söyleyen Tayakısı, hasat öncesi örneklerin araziden alınmasında en önemli denetim unsurunun ZMO olması gerektiğini, buna karşın ZMO’nun bakanlık tarafında dışarıda tutulduğuna dikkat çekti.

"ÇİFT KONTROL İLE ÇÖZÜLÜR"

İhraç edilen ürünlerdeki maksimum kalıntı limiti (MRL) değerlerinin ülkelere göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Tayakısı, sözlerine şöyle devam etti:

“Üreticiler hangi ülkeye ürün ihraç edileceğini bilemez. Bu durumda üretici hangi pestisiti ne oranda kullansın. Tarım Bakanlığı dış ticaret ilişkilerini daha iyi bir zemine oturtup sabit bir MRL değerlerini kabul ettirirse üreticiler açısından da pestisit kontrolleri daha iyi olacaktır. Üretimin her aşamasında serbest danışmanlık hizmeti veren ziraat mühendisleri kontrolünde yapılan üretimde; hem çiftçi uygulamasında kontrol olacağı ve hem de zirai ilaç satışı yapan bayilerin vermiş olduğu pestisitlerin kontrolü sağlanacağı için eminiz ki pestisit sorun oluşturmayacaktır.”