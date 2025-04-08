Türkiye İşçi Partisi'nden 'Mahir Polat' çağrısı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:05

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:05

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin, açıklamada bulundu.

"TUTUKLULUK DURUMUNA DERHAL SON VERİLMELİ"

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 19 Mart darbe girişiminden bu yana ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen Silivri'de tutuluyor. Hakkında mahkumiyet kararı dahi bulunmayan Mahir Polat'a yapılan işkencedir. Tutukluluk durumuna derhal son verilmelidir."