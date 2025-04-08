Son Dakika... Adli Tıp Kurumu’na bir kez daha sevk edileceği iddia edilmişti: Mahir Polat hastaneye götürüldü!
Son dakika gelişmesi... Sağlık sorunları nedeniyle dün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mahir Polat, bugün de hastaneye götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık durumuna karşın yürütülen süreç tartışmaya yaratmaya devam ediyor.
Dün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mahir Polat’ın bugün bazı ek kontroller için yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği iddia edilmişti.
Polat’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: #Mahir Polat #Son dakika
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