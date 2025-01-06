Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan açıklama: Kadınlar tanımadıkları erkekler tarafından da öldürüldü!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:44

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:44

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan raporda, katledilen kadınlardan en az 8’inin tanımadığı erkekler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet konuya ilişkin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’yle konuştu.

Güllü, “Anayasa’da‘kadın erkek eşittir’ yazılı olmasına rağmen gerçek hayatta kadınların yaşam hakkı güvence altında değil. Kadınların en güvenli ortam olarak evlerinde katledildiğini görüyoruz. Kadınların boşanma aşamasında, boşanmadan sonra ayrı evlerde kendine kurduğu yeni alanlarda öldüğünü görüyoruz. Bu bizim bildiğimiz tablolardı. Şu an ise kadınlar tanımadığı erkekler tarafından da katledilmeye başladı” dedi. Güllü, İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz’in tanımadığı erkek tarafından kılıçla öldürülmesini de hatırlattı. Güllü, “Bunun iki yönü var. Birincisi ısrarlı takip. Bizim tanımadığımız ama onun bizi tanıdığı durumlarda kadınların öldürülmesi. Bir de kadını birey olarak güçsüz gören, toplumsal sistem içinde kadın cinayetlerinin cezasız kalması sonucu kadınların katledilmesi. Bu aslında vakanın bir boyut daha kazandığını, tehlikenin bir seviye daha yükseldiğini ortaya koyuyor. Hiçbirimizin artık sokakta güvengesi olmadığının resmidir” dedi.

"TEHLİKE BÜYÜK"

“Yürüyorsunuz, kimseye bir zararınız yok, evinizde çok mutlusunuz, huzurlusunuz ama biri geliyor sizi öldürüyor” diyen Güllü, “Kadınlardan nefret eden, kadınlarla ilgili şeytanlaştırma hikayelerinin çok fazla dini argüman olarak da ortaya konduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Dinle hiç alakası olmayan, gerçek dinden kilometrelerce uzak sahte hocaların söylemleri üzerine kadını şeytanlaştırılmış olarak gören ve kadını yanlış olarak değerlendirenlerin katliamına uğruyoruz . Bu nedenle tehlike büyük. Bu nedenle evdeki eşitsizlikten kaynaklanan, boşanmada kendi malı gibi görenlerin yanı sıra şimdi bir de hiç tanımadığımız insanların yaşam kıstaslarının mağduru olmaya başlıyoruz. Bugün 8 yarın 18-28. Kadın cinayetleri de böyle geldi zaten. Şimdi artık hiç tanımadığımız insanların da katline maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.