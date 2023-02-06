Türkiye Kahramanmaraş'taki depremle uyandı: İşte en karanlık günden kareler...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Şimdiye kadar 1498 yurttaş hayatını kaybederken, 7 bin 634 yurttaşımız ise yaralandı. İşte Türkiye'nin uyandığı karanlık günden görüntüler...
Sabaha karşı 04:17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu.
Şimdiye kadar 1498 yurttaşımız hayatını kaybederken, 7 bin 634 yurttaşımız ise yaralandı.
Şimdiye kadar depremde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki enkazlardan 3 çocuk kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri de birçok noktada depremzedelere destek olmaya devam ediyor.
İşte Türkiye'nin uyandığı karanlık günden kareler...
(Adıyaman)
YURTTAŞLAR SOKAĞA SÖKÜLDÜ
Deprem çok sayıda ilde hissedilirken, yurttaşlar sokaklara döküldü.
(Bingöl)
(Bitlis)
(Mersin)
KAHRAMANMARAŞ
İki büyük yıkıcı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş, güne felaketle uyandı.
En fazla can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ADIYAMAN
Adıyaman merkez ve ilçelerinde 7.7 şiddetindeki depremle birlikte Adıyaman Belediye binası ve tarihi Ulucami gibi birçok cami tamamen yıkıldı.
ADANA
Adana'da çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan yurttaşlar için zamanla yarış devam ediyor.
Arama kurtarma ekiplerinin yanında yurttaşlar da çalışmalara destek veriyor.
Yurttaşlar, arama kurtarma çalışmaları esnasında enkaz altında kalan yakınları beklerken gözyaşlarına boğuldu.
Öğle saatlerinde meydana gelen artçı depremde yarısı yıkılan apartmanda mahsur kalan 1’i zihinsel engelli 4 kişi kurtarıldı.
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
Depremden etkilenen Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı.
MALATYA
HATAY
OSMANİYE
4 MUCİZE KURTULUŞ
AFAD’ın yaptığı çalışmalarda Adana Yurt Mahallesi’nde 11 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı. Çocuğun yaralı olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk, depremden 7 saat sonra canlı olarak kurtarıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü.
Kahramanmaraş’ta 5 katlı bir binanın enkazında kalan 7 yaşındaki Elif Taneli ekipler tarafından kurtarıldı.
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