Türkiye kuş gribinde kaybettiği 'arilik' statüsünü yeniden kazandı

Türkiye, Afyonkarahisar ve Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü yeniden elde etti.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:55
Türkiye kuş gribinde kaybettiği 'arilik' statüsünü yeniden kazandı
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, Afyonkarahisar ve Denizli'deki kuş gribi mihrakları söndürüldü.

Bakanlık, hastalık tarama sonuçlarını, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (WOAH) rapor etti. Örgüt de çalışmaların ardından Türkiye'nin tamamını "ari bölge" olarak tanımladı.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

81 ilin kuş gribi hastalığından ari olduğuna dair öz beyan ise WOAH'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

TÜRKİYE STATÜYÜ KAYBETMİŞTİ

Türkiye, bu yılın ocak ayında Afyonkarahisar, şubat ayında da Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle "hastalıktan ari" durumunu kaybetmişti.

Bakanlık, ayrıca, kuş göç dönemlerinin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbaharda ülke genelinde tüm tavukçuluk tesislerini taramadan geçiriyor.

 


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afyonkarahisar kuş gribi

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