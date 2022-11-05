Türkiye, metamfetamine bağlı ölümlerde Avrupa’da ikinci sırada yer aldı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul’daki tedavi gören 550 madde bağımlısıyla yapılan araştırmaların sonuçları yayımlandı. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların ilk kez madde kullanmaya başlama yaş ortalaması 16 olarak belirlendi.

Bağımlıların yaklaşık üçte biri, ilk kez 14 yaş öncesinde madde kullanmaya başladığını ifade etti. Dörtte üçünün ise 18 yaş öncesinde madde kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Araştırmaya yanıt verenlerin dörtte üçü 21 yaş öncesinde düzenli olarak madde kullanmaya başladığını söyledi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Kültegin Ögel, “Türkiye maalesef artık geçiş veya köprü değil kullanıcı ülke konumunda. Birçok kentimizde metamfetamin zehrinin tuzağına düşen gençleri görüyoruz. Bu nedenle 18 yaş öncesi büyük önem taşıyor. Son yıllarda özellikle metamfetamin bağımlılığı oldukça arttı” dedi.

BONZAİYİ GERİDE BIRAKTI

Ögel, Avrupa Uyuşturucu Raporu sonuçlarına göre Türkiye’nin gençler arasında madde bağımlılığına bağlı ölümlerde üçüncü sırada olduğunu söyledi. Ögel, “Avrupa genelinde metamfetamine bağlı ölümlerde ise Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Bonzai yerini ‘met’ diye adlandırılan metamfetamine bırakmış durumda. Bursa, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde maalesef ki metamfetamin patlaması yaşanıyor. Adana ve Ankara’da madde bağımlılığının yüksek olduğu kentler arasında” diye konuştu.

BELİRTİLERİ NELER?

Ögel, metamfetamin bağımlısı bireylerde gözlemlenen belirtilere ilişkin de şunları söyledi: “Normalden uzun süren uyku halinin olması, enerji artışı, iştahta azalma, öfke patlamaları, tedirginlik, şüphecilik, hezeyan ve halüsinasyonlar, diş gıcırdatma, göz bebeklerinde büyüme terleme ve çarpıntı gözlemlenebilir. Ortalama bir yıl içerisinde dişlerde çürüme ortaya çıkar. Aynı zamanda metamfetamin kullanımı sırasında bireylerin yoğun bir şekilde kaşınması, kan dolaşımında azalma ve bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar gözlemlenebilir.”

2022 YILINDA 20 KAT ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul Valiliği, kentte bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla yürütülen 42 bin 442 operasyonda 61 bin 612 şüphelinin yakalandığını, 6 bin 103 kişinin de tutuklandığını bildirdi. Açıklamada, operasyonlarda, 841.6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279.9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ekstazi ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi. Valilik verilerine göre metamfetaminde büyük artış gözlendi. 2019’da 224.7 kilogram metamfematin yakalanırken, bu miktar 2022’de 20 kat artarak 4.6 tona yükseldi.