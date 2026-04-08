Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır davasında karar açıklandı: Sanıkların cezası belli oldu!

8.04.2026 15:35:00
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal'a "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verildi. Çocuk sanıklar B.S.Z. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z. ise aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z.'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z.'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Keçiören'de 10 Ağustos 2025 gecesi Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olay, yol verme tartışması nedeniyle başladı.

Maktulün kardeşi ve annesi ile sanıklar arasındaki arbedede Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden Hakan Çakır'ın ailesine 'dayanışma' ziyareti: 'Adaletin peşinde koşuyoruz' Kaıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara’da kavgada bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır’ın ailesini ziyaret etti. Yasemin Minguzzi, "Adaletin peşinde koşuyoruz. Biz artık koca bir aile olduk. Ahmet, sevgi dolu iyi insanları birleştirdi" dedi.
Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme: Hakan Çakır cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu! Ankara'da Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında iddianamede talep edilen cezalar doğrultusunda mahkumiyet isterken, Çakır ailesinden 3 kişi, hakkında 'Basit yaralama' suçundan beraat talep etti.
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamamlandı: Kan donduran ifadeler kayda geçti! Ankara'da sokak ortasında katledilen Hakan Çakır'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamenin birinde 3 sanık için müebbet ve 45 yıla kadar hapis, ikinci iddianamede yaşı küçük B.S.Z. (17) için 41 yıla, T.Y.Z. (14) için 26 yıl 6 aya kadar hapis istendi.