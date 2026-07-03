Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, ABD'li şirkete mi satılıyor: 'Süreci Tom Barrack yönetecek' iddiası

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu ASELSAN ile ABD'nin en büyük fon şirketi BlackRock'un ilgilendiğini belirtti.

"TRUMP'A MI HEDİYE EDECEKSİNİZ"

Sözcü'ye konuşan ve BlackRock Fonu’nun ASELSAN'ı almak için Büyükelçi Tom Barrack’ı görevlendiğini söyleyen Arıkan, “Milli değerimizi (ABD Başkanı) Trump’a mı hediye edeceksiniz” diye sordu.

ARIKAN'DAN ERDOĞAN'A... 'FİNK'E NEYİN SÖZÜNÜ VERDİNİZ?'

Türkiye’nin en değerli şirketi olan ve 35 milyar dolar değer biçilen 16 bin çalışanı ile 50 yıldır TSK’nin askeri haberleşme ihtiyacını karşılayan savunma sanayi devi ASELSAN’ın satışı için hazırlık yapıldığını ifade eden Mahmut Arıkan, BlackRock Fonu Başkanı Larry Fink’in mart ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

“Lary Fink ile ne görüştünüz, neyin sözünü verdiniz? Bu görüşmede ASELSAN var mıydı?” diye soran Arıkan, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye’nin önüne çok acı bir gerçeği koydu ve ağır bir askeri ambargo başladı. Parasıyla telsiz bile alamadık. Acı tecrübenin hemen ardından, 1975 yılında MSP-CHP koalisyon hükümetinin ortaya koyduğu güçlü iradeyle ASELSAN’ın temelleri atıldı. Bu tarihi gerçek ortadayken, ASELSAN’ın satışı, özelleştirilmesi, fona devri, iddia düzeyinde bile olsa kabul edilemez.”

ASELSAN’ın ticari bir kurum olmadığını kaydeden SP lideri Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

“ASELSAN, bu milletin bağım iradesidir. Bu topraklarda kurulan her milli değer, yine bu toprakların iradesiyle korunacaktır.”

WHİTAKER, ZİRVE ÖNCESİ TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle milyarlarca lira harcayan AKP, NATO’dan aferin aldı. ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ankara zirvesi öncesi Türkiye’ye yönelik övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki müttefiklerin Türkiye’yi örnek alması gerektiğini savunan Whitaker, şunları kaydetti:

“Türkiye inanılmaz derecede yetkin bir müttefik. NATO ittifakına ve kendilerinin ve müttefiklerinin güvenliğine son derece bağlılar. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahipler. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz.”

Nisanda Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ASELSAN’ı ziyaret ederek, savunmada üretimi hızlandırmanın NATO için en önemli önceliklerden birisi olduğunu söyledi.