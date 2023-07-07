Türkiye, onu bu isimle tanımıştı: 'Elma Şekeri' çocuk gelin olmaktan nasıl kurtuldu?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:01

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:01

Türkiye onu, 'Elma Şekeri mahlaslı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanıdı.

Biz de haberimizde kendisine onun istediği gibi "Elma Şekeri" diye hitap edeceğiz.

Elma Şekeri, 5 Temmuz'da sosyal medya hesabından "Siz hiç evlendiniz mi? Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi? Ben yarın evleniyorum..." diye yazdı.

Elma Şekeri'nin yardım çığlığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çocuk olduğunu belirtmek için paylaştığı elma şekeri' fotoğrafına atıfla '#elmaşekerikurtulsun' etiketi açıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma

Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

JANDARMA, DÜĞÜN GECESİ KURTARDI

Jandarma ekipleri tarafından son anda kurtarılan Elma Şekeri'nin ifadesine 10Haber ulaştı.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Elma Şekeri, sosyal medya paylaşımlarının ardından ismini bilmediği bir avukatın kendisine ulaştığını belirterek, avukata düğünün olacağı adresi attığını söyledi. Jandarmanın bundan yarım saat sonra düğünün olduğu yere geldiğini söyleyen Elma Şekeri şöyle devam etti:

"Akrabalarım yalan söylemeye başladı. Şuan nişan olduğunu, evlenmediğimizi söylediler. 3 Yıl sonra evleneceğimizi söylediler. Bana da böyle ifade vermem konusunda telkinde bulundular"

"14 YAŞINDAYDIM VE ANNEM, BABAM, KADEŞLERİM BANA KÜSÜYORDU"

2021 Ağustos ayında henüz 14 yaşındayken anneannesinin kendisine teyzesinin oğlu Ali Ö.'nün onunla evlenmek istediğini söyleyen Elma Şekeri, "Ben istemediğimi söyledim. O 21 yaşındadır, normalde ailesi ile birlikte Kayseri ilinde yaşıyor. O esnada annem ile babam benim evlenmemi istediler, ben kabul etmedim. 2 hafta kadar köyde kaldık, sonra Ankara'ya döndük. Babam bana bu konuyu hiç açmıyordu ancak, annem, babam, kardeşlerim bana küsüyor, nolur evlen gibi telkinlerde bulunuyorlardı. Bu süreçte benim annemin de psikolojisi bozuldu. Annem bana çevremizdeki pislik insanların laf çıkaracağını, bu nedenle evlenmem gerektiğini söylüyordu" diye devam etti.

"1 BUÇUK YIL HERKESTEN SAKLADIM"

10 Eylül 2021'de Ankara'daki evlerinde söz yaptıklarını anlatan Elma Şekeri, "Ben bu sözü 1,5 yıl herkesten sakladım. Bu olayı kimseye anlatmadım. Ancak akrabalarımızın hepsi bunu biliyordu" dedi.

8 Mayıs 2022'de Niğde Keçikalesi'nde nişanları olduğunu ve söz ile nişan süresinde Ali Ö.'nün cinsel olarak sadece öpme ve sarılma eylemleri bulunduğunu söyleyen Elma Şekeri şöyle devam etti:

"Farklı şehirlerde olduğumuz için görüşemiyorduk. 2-3 ayda bir geldiklerinde yalnız kaldığımızda beni öpüp sanılıyordu. Nişanlım daha sonra askere gitti. Askerden gelince Kayseri'den bir ay önce çeyiz aldık. Okullar tatil olduktan sonra ailem ile birlikte köye geldik. Şuan sadece nişanlıyız, resmi ve dini nikah yapılmadı"

"POLİS BİZİ KUAFÖRDEN ALACAKTI"

Başından geçenleri kuzenleri Rabia O., ve Beyza O.,'ye anlattığını söyleyen Elma Şekeri, kuzenleriyle kuaförde polisi arama planı yaptıklarını anlattı.

Devlet koruması talep eden Elma Şekeri, şöyle devam etti:

"Ali O.,"ün ve ailesinin benden uzak durmasını istiyorum. Bu konuda koruma talep ediyorum. Beni nişanladıkları Ali Ö., ve ailesinden şikayetçiyim"

5 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Olayla ilgili soruşturmada jandarma ekipleri Elma Şekeri'nin annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği Ali Ö., ile Ali Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Çocuğun evlendirileceği Ali Ö., tutuklanırken kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., Ali Ö.'nün annesi Ş.O., ve babası S.Ö.,' serbest bırakıldı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı araştırmanın ardından Elma Şekeri korumaya alındı.