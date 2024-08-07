Bayrampaşa'da otizmli genç 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
Bayrampaşa'da otizmli Bilal Y.(20) 5 katlı binanın 5'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Bilal Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi.
5 katlı binanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Bilal Y., babasının yemek yaptığı sırada pencereden, park halindeki 34 PR 9729 plakalı otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Bilal Y., ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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