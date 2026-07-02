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Türkiye Psikiyatri Derneği'nden 'Madımak Katliamı' açıklaması

Türkiye Psikiyatri Derneği'nden 'Madımak Katliamı' açıklaması

2.07.2026 12:34:00
Güncellenme:
ANKA
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Türkiye Psikiyatri Derneği'nden 'Madımak Katliamı' açıklaması

Türkiye Psikiyatri Derneği'nden, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Madımak'ta ateşe verilen, yalnızca canlarımız değil, bu toprakların bir arada, eşit ve adil bir hayat kurma iradesiydi" denildi.
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Türkiye Psikiyatri Derneği'nden, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

"MADIMAK'TA ATEŞE VERİLEN, YALNIZCA CANLARIMIZ DEĞİL..."

"Madımak'ta yalnızca insanların değil, bu toprakların bir arada, eşit ve adil bir hayat kurma iradesinin" de hedef alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madımak'ta ateşe verilen, yalnızca canlarımız değil; bu toprakların bir arada, eşit ve adil bir hayat kurma iradesiydi. Kitlelerin yıkıcı dürtülerini körükleyen, insanı insana yabancılaştırarak 'düşman' kılan nefret iklimi, ancak yasımızı ortaklaştırarak ve onarıcı adaletle aşılabilir. Bugün, parçalanmış bağları onarmak ve travmanın yinelenmesini engellemek için kolektif belleğimize sahip çıkıyoruz. İnsanlığın, adaletin ve barışçıl bir ortak hayatın sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Sivas Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canları saygıyla anıyoruz."

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