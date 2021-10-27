Türkiye Şebnem Şirin'e ağlıyor: "Ölüp gidiyoruz kimsemiz yok!"

27 Ekim 2021 Çarşamba, 19:53

Türkiye, yine bir kadın cinayeti haberi ile sarsıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

'AYRILMAK İSTEDİĞİ BAHANESİYLE' ÖLDÜRDÜ

Gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, 'ayrılmak istediği bahanesiyle' Furkan Zıbıncı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından otomobilde yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Türkiye'yi yasa boğan olayın basına yansımasının ardından; sosyal medyada Şebnem Şirin için binlerce tweet atıldı. #ŞebnemŞirin etiketi Twitter'daki 'trend topics' listesinde birinci sıraya yükselirken; Siyaset, spor ve sanat camiasından pek çok isim ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine tepki gösterdi, İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı.

"ÖLÜP GİDİYORUZ, KİMSEMİZ YOK!"

İşte ünlü isimlerin Şebnem Şirin paylaşımlarından bazıları...

Hazal Kaya

'BU ERKEK EGEMEN SİSTEM DEĞİŞMELİ'

Yine bir kadın , Şebnem Şirin bir erkek tarafından katledildi. İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönülmeli. Kadınlar korunmalı, katiller en ağır cezaya çarptırılmalı, ama hepsinden önemlisi bu kadın düşmanı anlayış son bulmalı, bu erkek egemen sistem değişmelidir. #sebnemsirin pic.twitter.com/vCxGiC57fO — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) October 27, 2021

'ŞEBNEM'İ DEĞİL, KATİLİ PAYLAŞIN'