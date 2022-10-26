Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilileri adliyede 10 dakika kaldı, tepkiler gecikmedi: 'Soruşturmanın usulüne aykırı'
Amasra’da meydana gelen maden faciası ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yetkilileri, adliyeye geldi. Adliyede 10 dakika kalmaları dikkat çekerken duruma hukukçular tepki gösterdi.
Bartın Amasra’da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürerken önceki gün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet ve TTK Amasra Müessesesi Müdürü Cihat Özdemir, Amasra Adliyesi’ne geldi. TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden çıkışta gazetecilerin “Neler söyleyeceksiniz, ifade mi verdiniz” sorularını ise yanıtsız bıraktı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan hukukçular duruma tepki gösterdi.
"USULE AYKIRI"
Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarından Tamer Doğan, “Bu durum kurum yetkililerinin de şüpheli olma olasılığı yüksek olduğu için soruşturmanın salahiyeti açısından sakıncalı. Ceza soruşturması ve kovuşturması açısından da usule aykırıdır. Katliamın üzerinden 11 gün geçmesine karşın dosyada hâlâ şüphelilerin belli olmaması, şüpheli ifadelerinin alınmaması ve kurum yetkililerin adliyeye resmi araçla gelip gitmesi de hukuka aykırıdır” dedi.
"AÇIKLAMA YAPILMALI"
Bağımsız Maden İş Sendikası avukatlarından Yağız Timoçin ise “Katliamın sabahından itibaren birçok avukat ile beraber delillerin karartılması tehlikesinin bulunduğunu, ve delillerin bir an önce zapt altına alınması gerektiğini defalarca bildirdik” dedi. Timoçin, şunları söyledi: “Bu şekilde bir risk devam ederken şüpheli sıfatını taşımaya en müsait olan kurum yöneticilerinin adliyede kimler ile ne görüştüğünü, savcılık ile görüştüyse Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki hangi usul ve esasa göre bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini ve neden hemen adliyeden ayrıldıklarının bilgisinin taraflara, vekillerine ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.”
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