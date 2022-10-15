Türkiye Taşkömürü Kurumu ne zaman kuruldu, nereye bağlı? TTK'nın Genel Müdürü kim?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:40

Devlete bağlı madenler birer birer özel kurumlara devredilirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Bartın madeninde gerçekleşen facia, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) gündeme getirdi. İşte, TTK ile ilgili merak edilenlerin cevabı...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU NEDİR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak havzasındaki taşkömürlerini işleten bir kamu iktisadi teşebbüsüdür (KİT). Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar; Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun merkezi Zonguldak'tır.

TTK'NIN GENEL MÜDÜRÜ KİM?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'dur. Kazım Eroğlu, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013’te 8 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayetinin baş sorumlusu olarak yargılandı.

2019 yılında karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi. TCK madde 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.