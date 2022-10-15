Türkiye Taşkömürü Kurumu ne zaman kuruldu, nereye bağlı? TTK'nın Genel Müdürü kim?
Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği kaza, taşkömürü ocağının bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu, gündeme geldi. Birçok yurttaş kurumu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu nedir, TTK nereye bağlıdır? TTK'nın Genel Müdürü kim?
Devlete bağlı madenler birer birer özel kurumlara devredilirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Bartın madeninde gerçekleşen facia, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) gündeme getirdi. İşte, TTK ile ilgili merak edilenlerin cevabı...
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU NEDİR?
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak havzasındaki taşkömürlerini işleten bir kamu iktisadi teşebbüsüdür (KİT). Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar; Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun merkezi Zonguldak'tır.
TTK'NIN GENEL MÜDÜRÜ KİM?
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'dur. Kazım Eroğlu, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013’te 8 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayetinin baş sorumlusu olarak yargılandı.
2019 yılında karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında 4’er yıl hapis cezası verildi. TCK madde 62’ye göre 1/6 indirim yapılarak haklarında 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi