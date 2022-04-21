Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Benim de elektriğim kesildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da elektriğinin kesildiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini açıklayan ve bugün elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak kendisinin de benzer bir durum yaşadığını söyledi.
Aybaş, "Bugün benim de elektriğim kesildi Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz Karanlıkta kaldık" ifadesini kullandı.
Bugün benimde elektriğim kesildi Faturayı yatırmadım. Askıda elektrik faturası varsa Büyükşehirlerin Esnaflar olarak yararlanmak isteriz Karanlıkta kaldık. https://t.co/7Llff35hGA— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) April 21, 2022
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