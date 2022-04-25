Türkiye, Türkmenistan ve Karadağ'a Covid-19 aşısı hibe edecek
Türkiye, Türkmenistan ve Karadağ ile sağlık alanında imzalanan anlaşmalar gereği toplam 250 bin doz Covid-19 aşısı hibe edecek.
Resmi Gazete'nin 23 Nisan tarihli sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde Türkiye, Türkmenistan'a 150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı ve Covid-19 tedavisinde kullanılan 19 bin 800 kutu Favirpiravir tablet, Karadağ'a da 100 bin doz Covid-19 aşısı hibe edecek.
Aynı gazetede yayımlanan diğer milletlerarası andlaşma kapsamında ise Türkiye, Irak'a Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaç ve bazı sağlık malzemeleri hibesi yapacak
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