Türkiye’de atık kağıdın yüzde 35’i geri dönüştürülemiyor

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Gelişmiş ülkelerde ise oran yüzde 80. Yılda yaklaşık 4.8 milyon ton atık kâğıt geri dönüştürülürken, bunun ekonomiye katkısı 1.2 milyar doları geçiyor. Sadece tuvalet kâğıdı, defter, gazete kâğıtları için her yıl dışarıya 3 milyar dolar selüloz almak için para ödeniyor.

Son yıllarda “sıfır atık” konusunda yapılan çalışmalar ise meyvesini vermeye başladı. Türkiye’de yılda 65 bin ton kullanılmış “Tetra Pak” karton ambalaj çöpe giderken artık bu ürünler Kahramanmaraş’ta yüzde 100 dönüştürülüp ekonomiye kazandırılacak.

50 MİLYON TL YATIRIM

Tetra Pak ve Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding (KEY) iştiraki Kahramanmaraş Kâğıt’ın (KMK) 2016’da başlayan ortaklığı, bu yıl faaliyete giren granül tesisiyle çöpe giden yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki ambalajı kurtaracak. Tesis için 50 milyon TL yatırım yapıldı. 300 kişiye istihdam sağlandı.

Tetra Pak Ortadoğu & Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, tesisin, Türkiye’de içecek kartonu geri dönüşümü konusunda yüzde 100 sıfır atık uygulaması yapan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıdığını söyledi.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer, karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğunu belirterek geri dönüşüm sayesinde KMK’nin yıllık 5.5 milyon ağacın kesilmesini önlediğini söyledi.

KEY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yemşen ise Türkiye’de üretilen atık kâğıdın yüzde 65’inin geri dönüştürülebildiğini, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 80 olduğunu vurgulayarak “Siz çöp diyebilirsiniz ama atık bizim hammaddemiz. Türkiye’de atıkların çöplerin ayrıştırılması konusunda bilinçlenme artmalı” diyor.