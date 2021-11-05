Türkiye’de atık kağıdın yüzde 35’i geri dönüştürülemiyor
Türkiye kâğıdın hammaddesi selülozda dışarıya bağımlıyken, atık kâğıdın sadece yüzde 65’i geri dönüştürülebiliyor.
Gelişmiş ülkelerde ise oran yüzde 80. Yılda yaklaşık 4.8 milyon ton atık kâğıt geri dönüştürülürken, bunun ekonomiye katkısı 1.2 milyar doları geçiyor. Sadece tuvalet kâğıdı, defter, gazete kâğıtları için her yıl dışarıya 3 milyar dolar selüloz almak için para ödeniyor.
Son yıllarda “sıfır atık” konusunda yapılan çalışmalar ise meyvesini vermeye başladı. Türkiye’de yılda 65 bin ton kullanılmış “Tetra Pak” karton ambalaj çöpe giderken artık bu ürünler Kahramanmaraş’ta yüzde 100 dönüştürülüp ekonomiye kazandırılacak.
50 MİLYON TL YATIRIM
Tetra Pak ve Kahramanmaraş Endüstriyel Yatırımlar Holding (KEY) iştiraki Kahramanmaraş Kâğıt’ın (KMK) 2016’da başlayan ortaklığı, bu yıl faaliyete giren granül tesisiyle çöpe giden yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki ambalajı kurtaracak. Tesis için 50 milyon TL yatırım yapıldı. 300 kişiye istihdam sağlandı.
Tetra Pak Ortadoğu & Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, tesisin, Türkiye’de içecek kartonu geri dönüşümü konusunda yüzde 100 sıfır atık uygulaması yapan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıdığını söyledi.
KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer, karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğunu belirterek geri dönüşüm sayesinde KMK’nin yıllık 5.5 milyon ağacın kesilmesini önlediğini söyledi.
KEY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yemşen ise Türkiye’de üretilen atık kâğıdın yüzde 65’inin geri dönüştürülebildiğini, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 80 olduğunu vurgulayarak “Siz çöp diyebilirsiniz ama atık bizim hammaddemiz. Türkiye’de atıkların çöplerin ayrıştırılması konusunda bilinçlenme artmalı” diyor.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı
- Tariş, zeytinyağı alım fiyatını belirledi
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- İmamoğlu ile Albayrak karşı karşıya
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları