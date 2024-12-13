Türkiye’de beyin göçü alarm veriyor: İstanbul Erkek Lisesi 2024 mezunlarının yüzde 89,74’ü yurt dışına gitti

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:16

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:09

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021-2023 yıllarına ilişkin “Yükseköğretim Beyin Göçü” verileri, ülkede eğitim almış bireylerin yurt dışına göç oranlarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, özellikle Türkiye’nin en iyi liselerinden mezun olan öğrencilerin ülkeyi terk ettiğini gösteriyor.

EN BAŞARILI LİSELERİN MEZUNLARI YURT DIŞINA GİDİYOR

Euronews Türkçe’nin yaptığı habere göre Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi gibi Türkiye’nin zirvesinde yer alan okulların mezunlarının, eğitim hayatlarını yurt dışında sürdürmeyi tercih ettiklerini gözler önüne serdi. Özellikle İstanbul Erkek Lisesi’nden 2024 yılında mezun olan öğrencilerin yüzde 89,74’ünün yurt dışına gitmesi dikkat çekti.

Galatasaray Lisesi’nin Verileri (2020-2023)

2020: Yurt dışına giden öğrenci oranı yüzde 2,94 (4 öğrenci).

2023: Yurt dışına giden öğrenci oranı yüzde 23,97 (29 öğrenci).

2020’den 2023’e kadar yurt dışına giden öğrenci sayısı 7,25 kat artarak, 4’ten 29’a yükseldi.

İstanbul Erkek Lisesi’nin Verileri (2020-2024)

2020: Yurt dışına giden öğrenci oranı yüzde 36,36.

2024: Yurt dışına giden öğrenci oranı yüzde 89,74.

Özellikle Almanya’daki üniversitelere geçişi kolaylaştıran Abitur sisteminin etkisiyle, 2024 yılında mezun olan 156 öğrencinin 140’ı Almanya’yı tercih etti.

TÜİK BEYİN GÖÇÜ RAKAMLARI

TÜİK’in 26 Eylül 2024’te açıkladığı veriler, Türkiye’de lisans eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışında uzun süre ikamet eden vatandaşların oranlarının yükseldiğini gösterdi.

2015: Beyin göçü oranı yüzde 1,6.

2023: Kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde yüzde 2,4.

BEYİN GÖÇÜ EN FAZLA HANGİ ALANLARDA GÖRÜLÜYOR?

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: Yüzde 6,8

Mühendislik: Yüzde 4,4

Doğa Bilimleri: Yüzde 2,6

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP BÖLÜMLER

Moleküler Biyoloji ve Genetik: Yüzde 17,9

Biyomühendislik: Yüzde 10,2

İşletme Mühendisliği: Yüzde 9,8

Elektronik Mühendisliği: Yüzde 9,1

TERCİH EDİLEN ÜLKELER

ABD: Yüzde 21,4

Almanya: Yüzde 17,5

Birleşik Krallık: Yüzde 11,2

Hollanda: Yüzde 6,9

Kanada: Yüzde 4,9

EĞİTİMDE GÖÇ TRENDİ

Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi gibi okulların mezunları, kaliteli eğitim altyapısı ve fırsatlar nedeniyle yurt dışında eğitim almayı tercih ediyor. Ancak bu durum, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını kaybetmesine neden oluyor. TÜİK verileri, ülkenin beyin göçü ile ilgili karamsar tablosunu açıkça ortaya koyarken, çözüm için politikaların geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.