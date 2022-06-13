Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi

Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:35
Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi
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Türkiye'de ilk kez bir kişi din bilgisini  'Tengri' olarak değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.

EMSAL KARAR

Burhanettin Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.

Mumcuoğlu, bu kararın emsal olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.

 


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