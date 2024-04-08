Türkiye'de bu yıl 114 kadın erkekler tarafından katledildi!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun “Mart 2024” raporuna göre; mart ayında 37 kadın katledildi. 23 kadın erkekler tarafından katledilirken, 14 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu. Ocak ve mart aylarını kapsayan dönemde ise 114 kadın erkekler tarafından katledildi.

ANKA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:20
Türkiye'de bu yıl 114 kadın erkekler tarafından katledildi!
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, kadın cinayetlerine ilişkin mart ayı raporunu hazırladı. Raporda yer alan verilere göre mart ayında; 37 kadın erkekler tarafından katledildi, 14 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu.

Öldürülen kadınların 4‘ü tanıdığı erkek, 12’si aile içinden, 4’ü boşandığı erkek, 1’i birlikte yaşadığı erkek, 1’i ise kimliği belirlenemeyen erkek tarafından katledildi. Rapora göre; katledilen 37 kadından 19 evli, 8’i bekar, 2'si boşanmış, 1’i dini nikahlı, 7'sinin ise medeni durumu bilinmiyor.

114 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Kadınların 24’ü kendi evinde, 7’si kamusal alanda 1’i çalıştığı yerde 4’ü belirlenemeyen bir yerde öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Ocak ve mart aylarını kapsayan verileri de açıkladı.

Buna göre 3 aylık dönemde 114 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadınların 66’sı kendi yaşadığı alanda, 40’ı kamusal alanda, 5’i çalıştığı yerde, 12’si ise bunların dışındaki yerlerde öldürüldü.


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