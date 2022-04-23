Türkiye’de bugün binlercesi bayram kutlaması yerine tarlaya, sanayiye çalışmaya gidecek

23 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

CHP’li Yüceer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye’deki çocukların yaşam koşullarına ilişkin rapor hazırladı.

Yüceer’in raporunda şu tespitler yer aldı:

Derinleşen ekonomik kriz çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliğinde patlamaya yol açtı, çocuklarda beslenme yetersizliği acil bir sağlık sorunu haline geldi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin, çocuk işçiliği ve çocuk iş cinayetleriyle ilgili hazırladığı rapora göre 2013 ve 2021 yılları arasında en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜM TARIMDA

2022’de hayatını kaybeden 62 çocuktan 21’i 14 yaş altında. 2013-2021 arasında ölen 190 çocuk 14 yaş altında. 2013-2021 arasında 58 göçmen çocuk da iş kazalarında hayatını kaybetti. Çocuk iş cinayetlerinde başı çeken sektör tarım ve ormancılık oldu. Toplam ölümlerin en az 294’ü bu iki sektörde meydana geldi. İş kazaları sonucu çocuk ölümleri her sene mayıs ayından itibaren tırmanışa geçti. Temmuz ve Ağustos ayları en fazla iş cinayetinin yaşandığı dönemler oldu.

Derin Yoksulluk Ağı verilerine göre, çocukların yüzde 85’inde yeterli beslenme sorunu var. Hanelerin yüzde 38.7’sinde neredeyse her gün öğün atlanıyor.

Ailelerin yüzde 74’ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken yüzde 21’i hiç alamıyor. Beslenme sıkıntısı, özellikle 0-3 yaş çocuklarda hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan yiyeceklerin ön plana çıkmasına neden oluyor.

Türkiye’de son 10 yılda 250 bin çocuk istismara uğradı. TÜİK’in 2016 verilerine göre çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, bu süre zarfında yaklaşık üç kat arttı. TÜİK 2019 verileri dikkate alındığında güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 15.2’si cinsel suç mağduru.

EMEK TAM ÜCRET YARIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan nedeniyle hazırladığı bilgi notunda çocukların işçi olarak sömürüldüğüne dikkat çekti. Asgari ücretin yarısına stajyer ve çırak adı altında çocukların çalıştırıldığını belirten Ağbaba, “Yaklaşık 1 milyon 845 bin çocuk ise çırak ve stajyer adı altında ucuz emek sömürüsüne maruz kalıyor” dedi. TÜİK verilerine göre 2021’de 0-17 yaş çocuk işçi sayısı 521 bin oldu. Çocuk işçilerin 147 bini kızlardan 374 bini ise erkeklerden oluşuyor. AKP iktidarında çocuk yoksulluğunun da arttığını belirten Ağbaba, “SGK verilerine göre, Ocak 2022 itibarıyla ülkede 353 bin çırak ve 1 milyon 492 bin stajyer öğrenci var” ifadelerini kullandı.

BAYRAMLIK ALMAK LÜKS

CHP’li Ağbaba, çocukların bayramlıklarının fiyatlarının bir yılda yüzde 100’e yakın arttığını belirterek pantolonda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 artış var” dedi. Bayramlık almanın zorluk haline geldiğini söyleyen Ağbaba, “Anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte giyim ürünlerinde geçen yıla göre en az üç kat artış var” ifadelerini kullandı. Bir çocuğu giydirmenin fiyatı geçen yıl 1046 TL iken bu yıl 1681 lira oldu.