Türkiye’de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları her geçen gün artıyor

Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 04:00

Türkiye’de şiddet ve istismar en önemli sorunlardan biri. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2023 raporunda da dikkat çekici veriler yer aldı. 2023’te savcılıklara soruşturma evresinde gelen dosyaların yer aldığı raporda, 2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili gelen dosya sayısının 66 bin 138 olduğu görüldü. Raporda 2023’te 14 bin 919 “çocukların cinsel istismarı” suçunda dava karara bağlanırken, bu dosyalardan 6 bin 656’sında mahkûmiyet kararı çıktı, 6 bin 211 dosyada ise beraat kararları verildi. Verilere göre 342 dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 1710 dosyada da diğer kararlar uygulandı. Senelere göre bakıldığında çocukların cinsel istismarı suçundan gelen dosya sayısının arttığı görüldü. Cumhuriyet konuya ilişkin avukat Çağla Gül Bulut’la konuştu.

‘BÜTÜNCÜL POLİTİKA’

Avukat Bulut, “Bu verilerin adli makamlara yansıyan kısım olduğunu kabul ediyoruz. Bir de adli makamlara yansımayan ‘aile içinde halledilen’ vakalar var. Ne yazık ki devletin çocuğu koruma yükümlülüğü olmasına karşın devlet çocuk odaklı, bütüncül politika yapmıyor. Devletin bütüncül çocuk politikası yapması gerekiyor. Bugün bakanlığın tek işinin çocuğun her türlü istismardan önlenmesinin yolunu arayacak politikalar üretmesi gerekir” dedi.

Bulut sözlerini şu şekilde noktaladı: “Burada tamamen iktidarın politikalarından dolayı çocukları koruyamadığımızı görüyoruz. Burada çocukları korumak hem anayasamız gereği hem de ulusal ve uluslararası mevzuat gereği devletin baş hükümlülüğünde. Bütüncül çocuk politikaları yapmak gerekiyor.”











