Necati Şaşmaz fenalaştı, ameliyata alındı
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo ameliyatı olduğu öğrenildi.
Oyuncu Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakım servisine kaldırılan Şaşmaz'ın son durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Magazin sitesiSüper Kulüp'ün haberine göre, başarılı geçen operasyonun ardından oyuncu Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'In müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.
Video Haberler
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem
- İYİ Parti'den açık davet
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Maden faciasında yeni gelişme