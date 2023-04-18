Türkiye’de ilk, 'Turizmde Etik Çalıştayı' İzmir’de gerçekleşti

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:18

Güncelleme: 18.04.2023 - 16:18

Tarihi Havagazı Fabrikası‘nda düzenlenen çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzKK Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Emre Gezgin, İzKK YK Üyeleri Emine Gümüş, A.Yüksel Gürüz ve Fikret Ekici, İzKK Genel Sekreteri Anıl Kaçar, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, BM Dünya Turizm Örgütü Etik Kurulu Üyesi Günnur Diker, STK’ların temsilcileri ve üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve İzBB bürokratları katıldı.

Acentacılık & Tur Operatörlüğü, Profesyonel Turist Rehberliği, Konaklama, STK, Gastronomi,Turizm Basını, Turizm Teknolojileri’nden oluşan 7 farklı sektör bileşeninin mesleki etik sorunlarının tespiti, BM Dünya Turizm Örgütü Etik Kodlarında sorunların çözümünün aranması ve BM Dünya Turizm Örgütü Etik ilkelerinin turizm sektörüne uyarlanması doğrultusunda bilimsel çıktı yönlü çalışmalar büyük ilgiyle gerçekleşti.

“2024 YILINA KADAR 4 MİLYON TURİST”

Tunç Soyer, turizmde etiğin turizmin tüm paydaşlarının refahını büyüten temel bir ilke olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızı, esnaflarımızı, çiftçilerimizi, küçük üreticilerimizi, işletmelerimizi ve doğamızı geliştiren bir turizm için etik değerlerin korunması yaşamsal öneme sahip. İzmir turizminin bir ana hedefi var; turizmi 30 ilçeye ve 12 aya yaygınlaştırmak. Etik bir işleyiş, işte bunu mümkün kılmak için de elzem” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Visit İzmir, Direkt İzmir, kruvaziyer turizmi gibi alanlarda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Tunç Soyer, 2024 yılına kadar İzmir’de 4 milyon turisti ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

“ETİK TURİZM, DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ”

Nilay Kökkılınç ise konuşmasında,“Etik kavramı her platformda insanın mutluluğunu hedeflemektedir. Turizmi değerlendirdiğimizde karşımızda belli ilkelerin koşulsuz kabul edilmesi gerçeği ortaya çıkar. Turizmde evrensel anlam işte bu ilkelerin kabulüyle bir kez daha değer kazanacak ve yarının dünyasında insanlığı her şeyden çok ihtiyaç duyduğu dünya barışına taşıyacaktır” ifadelerinde bulundu.

İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, turizmde etik kavramının önemine değinerek, “İşletmelerin daha fazla müşteri çekebilmek, az maliyetle daha fazla kazanç sağlayabilmek için etik dışı davrandığı şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Bizler bu tespitlerde idari işlem uygulasak da yaşanan bu durumlar ülkemiz turizmi olumsuz etkiliyor” dedi.

“ULUSLARARASI TURİZMDE ETİK KONGRESİ”

İzmir Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Emre Gezgin‘de, çalıştayın Türkiye’de bir ilk olmasının; TTI Turizm Fuarı’nda Turizmde Etik Paneli, gelecek sene ulusal ölçekte “Turizmde Etik Paneli” sonraki sene de, “Uluslararası Turizmde Etik Kongresi” düzenleme planlarının ‘Sürdürülebilirlik’ misyonlarına uyduğunu dile getirdi. Gezgin, nihai amaçlarının bilimsel ve kültürel ölçekte turizm kamuoyunun dikkatini çekip sonucunda İzmir’den tüm ülkeye ilham olacak “Turizmde Etik Sertifikasyonunu” getirmek olduğunu ifade etti.

“BU İLKİN İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ”

Etik konusunda Türkiye’de ilk defa bir çalıştay yapıldığını vurgulayan BM Dünya Turizm Örgütü Etik Kurulu Üyesi Günnur Diker ise, “Bu ilkin İzmir’de gerçekleştirilmesi çok anlamlı ve önemli” dedi.

Düzenlenen çalıştay katılımcılara katılımcı sertifikası ve akademisyenlere teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.