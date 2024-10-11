Türkiye'de unutulmaz anlar: Birçok şehirden 'kuzey ışıkları' görüldü

Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:47

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'nin birçok bölgesinden gözlendi.

Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.

Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

İşte o kareler...

Kastamonu

Sakarya