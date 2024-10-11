Türkiye'de unutulmaz anlar: Birçok şehirden 'kuzey ışıkları' görüldü
Yeryüzünün manyetik alanı ve Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'den de gözlendi. Pek çok şehirden yurttaşlar, şahit olduğu anları sosyal medyada paylaştı.
Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'nin birçok bölgesinden gözlendi.
Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.
Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara sahne oldu.
İşte o kareler...
Kastamonu
Sakarya
Etiketler: #Kuzey ışıkları
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