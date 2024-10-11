Türkiye'de unutulmaz anlar: Birçok şehirden 'kuzey ışıkları' görüldü

Yeryüzünün manyetik alanı ve Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'den de gözlendi. Pek çok şehirden yurttaşlar, şahit olduğu anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'de unutulmaz anlar: Birçok şehirden 'kuzey ışıkları' görüldü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:46

Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'nin birçok bölgesinden gözlendi.

Güneşteki şiddetli patlamanın etkisiyle kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Çanakkale gibi birçok ilden görüntülendi.

Gökyüzünün bu büyüleyici rengi görenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

İşte o kareler...

Kastamonu

Sakarya


Etiketler: #Kuzey ışıkları

İlgili Haberler

Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü

Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü
Güneş patlaması sonucu Almanya’da Kuzey Işıkları görüldü

Güneş patlaması sonucu Almanya’da Kuzey Işıkları görüldü
Türkiye'de de görülmüştü: Profesörden 'kuzey ışıkları' açıklaması

Türkiye'de de görülmüştü: Profesörden 'kuzey ışıkları' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler