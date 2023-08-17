Türkiye’de vegan mama satışı başladı
Vegan mama tedarikçisi VegPet, Türkiye’de vegan mama satışını başlattı.
Vegan mama tedarikçisi VegPet, İtalyan markası olan Ami’nin vegan kedi ve köpek mamalarını ürün koleksiyona dahil etti. Marka, ürünlerinin tümünün bitkisel bazlı olduğunu ifade ediyor.
VegPet tarafından satışa sunulan vega mamada hayvanların sağlığını riske atacak boya, kimyasal, ilaç kalıntısı, yapay bileşen gibi maddeler içermiyor.
Doğal, etik ve sürdürülebilir vegan mama deneyimi sunan VegPet, daha fazla evcil hayvanın daha sağlıklı beslenmesini mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu