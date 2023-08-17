Türkiye’de vegan mama satışı başladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:26

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:26

Vegan mama tedarikçisi VegPet, İtalyan markası olan Ami’nin vegan kedi ve köpek mamalarını ürün koleksiyona dahil etti. Marka, ürünlerinin tümünün bitkisel bazlı olduğunu ifade ediyor.

VegPet tarafından satışa sunulan vega mamada hayvanların sağlığını riske atacak boya, kimyasal, ilaç kalıntısı, yapay bileşen gibi maddeler içermiyor.

Doğal, etik ve sürdürülebilir vegan mama deneyimi sunan VegPet, daha fazla evcil hayvanın daha sağlıklı beslenmesini mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.