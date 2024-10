‘Türkiye’de yeterince kesimhane ve işleme tesisi yok’

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:46

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:46

Veteriner Hekimler Derneği (VHD) Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, gündemde yerini koruyan gıdada sağlıksız et tespitlerine yönelik yazılı basın açıklaması yaptı. Ertürk, hayvansal gıdaların güvenliği ve hijyenik şartlarda üretilmesinin insan sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekti. Ertürk, sağlıksız et tüketimi sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri, “Sağlıksız etlerin tüketimi; paraziter, bakteriyel, fungal, viral, toksik pek çok hastalığın insanlara bulaşmasına sebep olabilir. Nitekim domuz eti yoluyla bulaşan ve insan sağlığını tehdit eden Trichinella parazitinin yol açtığı geçmişte yaşadığımız vaka dünya literatürlerine geçerek, bu tehlikenin boyutlarını açıkça ortaya koymuştur” diyerek açıkladı. Gıda güvenliğinin sağlanmasında en büyük sorumluluğun veteriner hekimlene düştüğünü vurgulayan Ertürk, “Veteriner hekimlerin mikrobiyoloji, parazitoloji, gıda hijyeni ve anatomi konusundaki uzmanlıkları, hayvansal gıdaların güvenliği için kilit rol oynamaktadır. Ancak sadece veteriner fakültesi mezunu olmak yeterli değildir; bu alanda uzmanlaşmış veteriner hekimlerin gıda analizlerinde görev alması şarttır. Tüketicilerin sağlığını korumak adına, veteriner hekimlerin üretimin her aşamasında yer alması büyük bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKSIZ ETLER PİYASAYA SÜRÜLÜYOR’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre Türkiye’de 525 kırmızı et kesimhanesi ve 2381 et işleme tesisi bulunduğunu belirten Ertürk, “Ne yazık ki, bu sayı Türkiye genelindeki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır ve bu durum kontrolsüz kesimlere, dolayısıyla sağlıksız etlerin piyasaya sürülmesine yol açmaktadır. Kontrolsüz ve hijyenik olmayan şartlarda yapılan kesimler halk sağlığını tehdit eden ciddi riskler oluşturur” dedi. Mezbahalarda veteriner hekim kontrolü dışında kesim yapılmasının suç olduğunu da söyleyen Ertürk, “Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için hayvansal gıdaların üretim sürecinde veteriner hekimlerin daha etkin bir şekilde rol alması gerekmektedir. Veteriner hekimler olarak, sağlıksız ve tehlikeli gıdaların üretimi ve tüketimine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.