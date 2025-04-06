Yozgat’ta çiftçiler, Ekrem İmamoğlu için bir kez daha traktörleriyle alana indi: ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’

Yayınlanma: 06.04.2025 - 19:19

Güncelleme: 06.04.2025 - 19:23

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde CHP teşkilatı tarafından, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını proteste etmek amacıyla miting düzenlendi. Bölgenin en fazla soğan, patates ve şeker pancarı üretiminin yapıldığı, daha önce belde olan Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyü meydanında toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, şunları söyledi:

''Emekçiler, işçiler, köylüler, vicdan sahibi insanlardan, Yozgat'tan, AKP'nin kalesinden, yüzde 84 oy aldık diye sevinenlerin kalesinden, Silivri'ye kucak dolusu saygıyla, sevgiyle selamlarımı yolluyorum. Korkmuyoruz, korkmayacağız, yılmıyoruz, her şey çok güzel olacak. Kumpaslarla, iftiralarla, sayın cumhurbaşkanı adayımız, Ekrem İmamoğlu’na yapılan kumpaslara ses çıkartmak için bugün buradayız. Tutuklayacaksanız, jeliboncu Melih Gökçek’i tutuklayın. Parsel parsel Ankara’yı satanları tutuklayın. Bursa Belediye Başkanı'nı tutuklayın. 'Müslümanız, Müslümanız' diyerek geçinip, iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla 16 milyon insanın seçtiği başkanı tutuklamaya hakkınız yok. Yozgat çıldırmış olmalı, Aydıncık çıldırmış olmalı, Kazankaya çıldırdı, gelin tutuklayın.''

JANDARMA ENGELİ

Konuşmanın ardından toplanan kalabalık, traktörlerine ve motorlu araçlarına binerek, köy içerisinde tur attı. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama makinası, römork gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda klakson çalıp, protestoda bulundu. Konvoy köy içerisindeki turun ardından ilçe merkezine yöneldi. Ancak, jandarma ilçe merkezine gidilmesine izin vermedi. Protesto eylemi sona erdi.