Türkiye'deki AVM'lerde şubesi olan ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı! Bakanlık açıkladı: 'Dana eti' diye yedirmişler...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:56

Kayseri'deki bir Arby's şubesinde satılan ''dana etli'' Roast Beef ürününde yapılan incelemeler sonucunda, içerikte kanatlı etinin bulunduğu belirlendi. Bu tespit, tüketicileri şaşırttı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer aldı. Yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı etinin tespit edildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEKPİLER YÜKSELDİ

Arby's'in bu durumu sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Tüketiciler, tanınmış bir fast-food zincirinin böyle bir yanıltma yapmasını beklemediklerini dile getirerek tepkilerini ifade ettiler.

"Dana eti" olarak sunulan bir üründe kanatlı etinin çıkması, tüketiciler tarafından güven sarsıcı bir gelişme olarak ifade edildi.

ARBY'S'TEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Arby's yönetiminin bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Tüketiciler, şirketten detaylı bir açıklama ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımlar bekliyor.