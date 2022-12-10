Türkiye'nin 2022'de Google'da en çok aradığı kelimeler belli oldu

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:34

Google arama motoru tarafından yayımlanan yıllık raporda yer alan verilere göre, 2022 yılı içinde Türk kullanıcılar tarafından en çok aratılan kelime 'Dolar/TL' iken en çok aranan isim ise Galatasaray'ın Arjantinli forveti 'Icardi' oldu.

"BEN NEDEN EZİĞİM?"

Sputnik TR'de yer alan habere göre, Google Arama Trendleri'nde, 'Ben Neden...?' ile başlayan sorgulama kategorisinde sırasıyla en çok, "Ben neden sevilmiyorum, ben neden bu kadar çirkinim, ben neden doğdum, ben neden dışlanıyorum, ben neden eziğim" sorularının aratıldığı ortaya çıktı.

SEK ERKEK KOMBİNİ...

İrili ufaklı birçok depremin gerçekleştiği 2022 yılında, rüyalar ile ilgili olarak en çok "Rüyada deprem olması" başlığı aratıldı.

'Sek erkek kombini' başlığı ise aramalarda 3. sırada yerini aldı.