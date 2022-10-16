Google Chrome 'gizli pencere' açıkken bile izlenebilirsiniz

16 Ekim 2022 Pazar, 11:40

Google'ın gizlilik odaklı özelliği 'gizli pencere' kullanıcılara bu açıldığında kişilerin siteler için tarayıcı, göz atma geçmişi, çerezleri, site verilerini veya formlara girilen bilgileri kaydedilmiyor. Yapılan aktiviteleri 'gizli' hale getiren özelliğin aslında pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir Google yetkilisi Chrome'un gizli pencere özelliğinin gerçek anlamada bir gizlilik sunmadığını söyledi.

CHROME TAM BİR GİZLİLİK SAĞLAMIYOR

Söz konusu özelliğin açılması tamamen bir gizlilik sağlamıyor. Daha önce de Google çalışanları tarafından da ekstradan söylendiği gibi Google, verileriniz ya da hareketleriniz ziyaret ettiğiniz web sitelerinden, işverenlerden, okullardan ya da internet servis sağlayacılardan gizlemiyor. Haliyle gizli pencerenin hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Gizlenen şey yalnızca aynı bilgisayarı kullandığınız kişi ya da kişiler olmuş oluyor.

Bir süre önce de Bloomberg tarafından bildirilen habere göre Google'ın Pazarlama Şefi olan Lorraine Twahill tarafından direkt Google CEO'su Sundar Pichai'ye bir e-posta gönderilmiş. Bu e-posta'nın içeriğinde ise 'gizli pencere modunun gerçekten de gizli hale getirilmesi' talep ediliyor.