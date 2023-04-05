Yalı Çapkını Tarık kim? Baran Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını dizisine Tarık karakteriyle dahil olan Baran Bölükbaşı'nın kim olduğu, nereli olduğu ve hangi dizilerde oynadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kim? Baran Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:35
Yalı Çapkını Tarık kim? Baran Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı?
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Baran Bölükbaşı hakkında arama motorlarında yapılan aramalar arttı. Son olarak Yalı Çapkını dizisine dahil olmasıyla gündem olan Baran Bölükbaşı'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kim? Baran Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994 tarihinde Hatay'da doğdu. Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor. 

Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını dizisinde Saffet'in kardeşi rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Tarık, Seyran'ın güzelliği ve asaleti karşısında hayran kalacak.

BARAN BÖLÜKBAŞI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • Yalı Çapkını - Tarık - 2023
  • Son Nefesime Kadar - Emre - 2022
  • Öğrenci Evi - Latif - 2021
  • Vuslat - Fırat Çağlar - 2019-2020
  • Servet - Korkmaz - 2018
  • Sevda'nın Bahçeşi - Tolga - 2017
  • Adı Efsane - Fikret Yurdakul - 2017

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