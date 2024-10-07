Türkiye’nin en büyük termik santralinde enerji üretimi durdu

Çelikler Holding Afşin-Elbistan Linyitleri kül döküm sahasında meydana gelen göçük nedeniyle EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde enerji üretimi en az 6 ay süreyle durdu.

Türkiye’nin en büyük termik santralinde enerji üretimi durdu
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:26

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan ve Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde yaklaşık 15 gün önce meydana gelen göçüğün faturası ağır oldu.

Göçük sonrası Elektrik Üretim A.Ş’nin (EÜAŞ) işlettiği Afşin-Elbistan B Termik Santralinde, kömür arzının karşılanamaması nedeniyle enerji üretimi en az 6 ay süreyle durduruldu.

MİLYARLARCA LİRA ZARAR

Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitlerinde yaşanan göçük sonrası kömür ve kül döküm hatlarında yaşanan sorun nedeniyle, kamunun işlettiği B termik santrali en az 6 ay süreyle enerji üretemeyecek. Üretilemeyen enerjiden dolayı kamunun zararı milyarlarca lira olacak.

Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak için açılan ve özel şirketin işlettiği Çöllolar Kömür İşletmesi 2011 yılı Şubat ayında yaşan ve 11 kişinin toprak altında kaldığı göçük sonrası hala açılamadı. Uzun süren yargı süreci sonrasında yaklaşık iki yıl önce Türkiye Taş Kömürüne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür İşletmesinde yeni ocak açma çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Afşin #göçük #Santral

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