Türkiye’nin ‘Turkey’ sınavı: İsim değişikliği kurumlarda kabul gördü
Türkiye’nin İngilizce “Turkey” olan adını Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde “Türkiye” olarak değiştirmesinin bir ayı doldurmasının ardından gözler, isim değişikliğinin uluslararası alanda ne ölçüde kabul gördüğüne çevrildi.
Türkiye’nin üyesi olduğu NATO ve Avrupa Konseyi ile Türkiye’nin üyeliğe aday olduğu Avrupa Birliği gibi kurumlar Ankara’nın talebi doğrultusunda “Turkey” ismini “Türkiye” olarak düzeltti. Bu kurumlar da artık açıklama ve belgelerinde “Türkiye” ismini kullanıyor. Buna karşın anadili İngilizce olan dünyadaki başlıca iki ülke olan İngiltere ve ABD hükümetlerinin internet sitelerinde ülke adı “Turkey” olarak yer almayı sürdürüyor. Ancak ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ülkelerinin ulusal günleri dolayısıyla yaptıkları İngilizce konuşmalarda “Türkiye” ifadesini kullandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nin son dönemki İngilizce açıklamalarda da “Türkiye” ibaresini kullandığı görülüyor.
Türkiye’nin isim değişikliği İngilizce uluslararası medyada ise henüz kabul görmedi. Reuters, AP, AFP, Bloomberg gibi ajanslar, metinlerinde “Turkey” adını kullanmayı sürdürüyor. Türkiye’nin yakın ilişkilerinin bulunduğu Katar’ın yayın kuruluşu El Cezire’nin İngilizce sayfalarında da “Turkey” kullanımının sürmesi dikkat çekiyor.
"MARKA DEĞERİ"
“Turkey”, İngilizce’de aynı zamanda “hindi” anlamına geldiği için daha önceden de isim değişikliği için dönem dönem çeşitli çalışma ve çağrılar yapılsa da bugüne kadar resmi bir adım atılmamıştı. Ayrıca Fransızca, İspanyolca, Almanca gibi dillerdeki ifadelerin böyle bir anlam karmaşası bulunmamasına karşın Türkiye’nin bu dillerde de “Turquie”, “Turquia”, “Türkei” gibi ibareler yerine “Türkiye” kullanımı talep etmesi dikkat çekti. Bu talep, Türk yetkililer tarafından “Türkiye’nin marka değerinin güçlendirilmesi” savıyla gerekçelendiriliyor.
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