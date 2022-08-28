Türkiye'ye giden uçakta panik: Pilot bayılınca Yunanistan'a acil iniş yapıldı
İngiltere'den Türkiye'ye uçan bir yolcu uçağının pilotu sefer sırasında fenalaşarak bayıldı. İkinci pilot acil durum ilan ederek uçağı Yunanistan'a indirdi.
İngiltere'nin Birmingham kentinden Antalya'ya uçan Jet2 şirketine ait LS1239 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu 30.000 fit yükseklikte bayılınca, görevi devralan ikinci pilot acil durum ilan etti, rotayı değiştirdi ve uçağı güvenli bir şekilde Yunanistan'ın Selanik kentine indirdi. Uçuş ekibi, havaalanında acil sağlık personeli tarafından karşılandı.
Simplyflying havacılık sitesinde yer alan habere göre, uçuş esnasında kısa süreli bir türbülans yaşandı ve birinci pilot türbülansın ardından fenalaşarak bayıldı. Havayolu şirketi, Antalya seferine devam edilebilmesi için Selanik'e yedek uçuş ekibi gönderdi. Yolcular sekiz saatten fazla bir gecikmeyle Antalya'ya ulaştı. Bayılan pilotun sağlıklı olduğu bildirildi.
SİVİL HAVACILIK SORUNU BÜYÜYOR
Habere göre, dünya giderek artan bir pilot sıkıntısıyla karşı karşıya. Pilotların yoğun mesai saatleri ve yaşadıkları stres her geçen gün daha fazla sorgulanıyor. Havayolu şirketleri, daha fazla kar elde edebilmek için personel sayısını artırmak ve çalışma koşullarını esnetmekten kaçınıyor. Bu durumda, aşırı yorgunluğa bağlı olarak görevlerini kusurlu bir biçimde yerine getiren pilotların sayısı her geçen gün artıyor. Böylece, operasyonların güvenli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi zorlaşıyor.
Simplyflying'e göre, geçen hafta Etiyopya Havayolları'na ait bir uçuşta "her iki pilotun da uyuya kalması", varış havalimanının pas geçilmesine sebep oldu. Neyse ki pilotlar kokpitte yankılanan alarm sayesinde uyandırıldı ve gecikmeli de olsa güvenli bir şekilde varış noktasına iniş yapmayı başardı.
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