Türkiye’ye sokulan 2 lüks araca el konuldu

Antalya’da yasadışı yollardan sahte belge düzenleyerek ülke sınırına sokulan 2 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:44
Türkiye’ye sokulan 2 lüks araca el konuldu
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Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, yasadışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye girişi yapılan 2 adet lüks araca el koydu. 

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan araçlardan birinin üzerinde bulunan, olay yerlerinde kullanılan ‘polis girilmez’ yazılı güvenlik şeridi dikkat çekti.


Antalya lüks lüks araç el konuldu

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