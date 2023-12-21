Türkiye’ye sokulan 2 lüks araca el konuldu
Antalya’da yasadışı yollardan sahte belge düzenleyerek ülke sınırına sokulan 2 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, yasadışı yollardan sahte belge düzenlenerek ülkeye girişi yapılan 2 adet lüks araca el koydu.
Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan araçlardan birinin üzerinde bulunan, olay yerlerinde kullanılan ‘polis girilmez’ yazılı güvenlik şeridi dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!