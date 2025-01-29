Türkiye’yi çatı çatı geziyor: 232'inci kez intihar girişiminde bulundu

Türkiye'nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle yüzlerce kez intihar girişiminde bulunan Hasan İ., Gazipaşa ve Alanya'nın ardından Manavgat'ta 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Türkiye’yi çatı çatı geziyor: 232'inci kez intihar girişiminde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:06

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elinde bıçak, boynunda ip ve pet şişede benzin ile Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde bulunun 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede gerekli güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri şahsın atlamasına karşı binanın altına kurtarma minderi açtı. Sağlık ekipleri ise oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tetikte bekledi.

Caddede toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken çatıya çıkan polisler şahsı kararından vazgeçirmek için çaba harcadı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çatıya çıkarak adının Hasan İ. (33) olduğu belirlenen şahsı kararından vazgeçirip aşağıya indirmek için elinden geleni yaptı.

MUĞLA'YI İŞARET ETTİ

Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, Manavgat'ta bir otelde çalıştığını, parasını alamadığını, Muğla'ya gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hasan İ.'nin isteklerinin yerine getirileceğine dair söz vermesiyle ikna olan genç, yaklaşık 1 saat çatıdaki eylemini sonlandırıp elindeki bıçağı ve pet şişeyi bıraktıktan sonra boynuna dolanan ipleri çözdü. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşanırken, polisler şahsı daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Hasan İ.'nin aç olduğunu söylemesi üzerine olay yerine dürüm siparişi verilirken, şahsın aşağı inerek dürümü iştahla yediği gözlendi. Diğer taraftan şahsın kendisini yakacağını belirttiği pet şişe içerisindeki sıvının da idrar olduğu belirlendi.

"KOMİSERİME SELAMLAR"

Uzun uğraşlar sonucunda Hasan İ., polisler tarafından ekip aracına alınırken, "Mahmut Komiserime buradan selamlar. O benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.

Sağlık kontrolünün ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hasan İ.'nin yapılan sorgulamasında 250'nin üzerinde kaydının bulunduğu ve bunların genelinin intihara teşebbüs olduğu belirlendi.


Etiketler: #intihar #İntihar girişimi

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