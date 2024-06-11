'Türkmen Dağı İliç olmasın'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Açılış törenine Gökçeyazı, Sarıalan ve civar köylerde yaşayanlar ile Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Güney Marmara Dayanışması, KESK Balıkesir Şubeler Platformu, TÜM KÖY SEN Balıkesir Şubesi, Büro Emekçileri Sendikası ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Raziye Yıldırım konuşmasında, “Bizim köyümüzün ve Türkmen Dağı’mızın üstü zaten altın. Bizim altın madenine ihtiyacımız yok. Bizim üretimimiz bize yetiyor. Madenin sağlayacağı işlere de ihtiyacımız yok. Biz havamızın, toprağımızın, suyumuzun kirlenmesini istemiyoruz” dedi.

Açılışın ardından Gökçeyazı kapalı pazaryerine doğru bir yürüyüş düzenlendi.

Türkmen Dağı’nda CVK Madencilik tarafından İvrindi ve Altıeylül ilçelerine bağlı, Gökçeyazı, Sarıalan dahil 16 köyü etkileyecek altın madeni projesi gerçekleştirilmek isteniyor.

Projenin Türkmen Dağı’ndaki ormanların, mera alanlarının ve Hazine arazilerinin yok olması anlamına geldiği belirtiliyor.

