Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21) tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. 'Cinayet şüphelisi' olarak gözaltına alınan Muhammedova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Kenan Pala (39), tutuklandı.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:10
Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu
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Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 Kasım'da, oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi.

İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesedi ile karşılaştı.

Yanında tabanca bulunup, başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 'SEVGİLİSİ'

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı. Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Samsun Cinayet öğrenci

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