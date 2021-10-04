Turkovac’ın acil kullanım onayı alması beklenirken hıfzıssıhha için bir adım atılmıyor
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, koronavirüs salgınında önümüzdeki aylarda kullanıma geçmesi beklenen yerli aşı Turkovac’ın acil kullanım onayı alması beklenirken, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün yeniden açılması için hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti.
İklim krizinin getireceği yeni hastalıklara karşı tüm dünyanın şimdiden hazırlandığını vurgulayan Uğur, “Aşı konusunda ülkeyi dışa bağımlı hale getirmek, toplumun sağlığını uluslararası tekellerin insafına bırakmak demektir. Enstitü bağımsız yapıda yeniden açılmalıdır” çağrısını yaptı.
Cumhuriyet’e konuşan Uğur, salgının başından beri yerli aşı üretimi için çağrı yaptıklarını anımsatarak “2011’de kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün bağımsız yapıda yeniden açılması gerektiği çağrısı yapmıştık. Bir buçuk yıl geçti atılan hiçbir adım göremedik” eleştirisini getirdi. Hıfzıssıhha’nın yeniden açılmasının diğer salgınlara karşı bir önlem olacağını da vurgulayan Uğur, “İngiltere’de, olası hastalıkları araştırmak ve aşı çalışmaları yürütmek için ‘Pandemi Enstitüsü’ kuruldu. Pek çok ülke aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikaları tekrar uygulamaya geçirilmeli, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden açılmalıdır” çağrısı yaptı.
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