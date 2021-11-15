Son dakika... TÜRKŞEKER, şeker fiyatını 5.30 lira olarak belirledi
Son dakika... Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.
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