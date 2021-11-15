Son dakika... TÜRKŞEKER, şeker fiyatını 5.30 lira olarak belirledi

Son dakika... Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 23:02
Son dakika... TÜRKŞEKER, şeker fiyatını 5.30 lira olarak belirledi
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