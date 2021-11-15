Son dakika... BİM'deki görüntüler tepki çekmişti: Şeker kriziyle ilgili bir açıklama da TESK'ten

15 Kasım 2021 Pazartesi, 19:07





BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama da TÜRKŞEKER'den gelmişti. TÜRKŞEKER, BİM'in iddialarını yalanlamıştı.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şekerin bakkallar aracılığıyla dağıtılmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Palandöken, şunları kaydetti:

“Gündem konularından birisi olan piyasada şeker yok problemini mahallenin bakkalı çözer. Bunun için de zaman kaybedilmeden şeker raflarının boş olmasına çözüm olarak bakkallarımız devreye sokulmalı. Fabrikalardan direkt vatandaşa arz için bakkallarımız aracı olmak için hazır. Zam söylentileri, kuraklık gibi birçok sebep sunularak üç beyazdan biri ve evlerimizin olmazsa olmazı şekerin vatandaşa yok denilerek satışının olmaması durumu kabul edilemez. Üretimde bir sorun olmamasına rağmen rafların boş kalması, stokçuluk yapmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Bakkallarımız aracılığıyla bu durum hızlı bir şekilde çözülebilir.”

ŞEKER KRİZİ

BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine BİM tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, AKP iktidarı döneminde özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları hatırlatılarak, ''Şeker fabrikaları son günlerde şeker satışını neredeyse durdurdu. Üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denilmişti.

BİM'in bu açıklamasının ardından TÜRKŞEKER'den yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER, 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021-2022 yılı üretim döneminde TÜRKŞEKER, yaklaşık 400 bin ton şeker üretmiş olup, bu miktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır. TÜRKŞEKER aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretmiştir. 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretilmiştir" denilmişti.

TÜRKŞEKER, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur" açıklamasında bulunmuştu.