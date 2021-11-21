Bakan Mehmet Ersoy'dan iki itiraf birden

21 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TÜRSAB’ın, merkezi “bire üçle mal ettiğini” söyleyen Ersoy, atıl halde olan Kuşadası Kongre Merkezi ile ilgili “Çiftlikbank” nitelendirmesinde bulunarak şunları söyledi: “İlk göreve gelince KOMER’e gittim. Orayı TÜRSAB bire üç maliyetle mal etmiş. İçine girdik biz, teftiş raporları, hatır çekleri vesaire... Gerekli suç duyurularında da bulunduk. Şimdi diyor ki bize özetle: ‘Ben bire üç maliyetle yapmaya devam edeceğim, sen hiç sorgulama, yönetimin de dışında kal. Ben devletten götürmeye alıştım, devam edeyim.’ Bir Allah’ın kulu bana bir daha böyle bir yatırımla ilgili gelmesin. Bana yutturma şansları yok, izin de vermeyeceğim, sonuna kadar da takipçisiyim. Özellikle iyi niyetli olan biri yönetim kuruluna bakanlığı alır. Bakanlık bugüne kadar TÜRSAB’la yaptığı bu tarz protokollerin hepsinden alacaklı. STK olmanız bakanlığa her seferinde bir para takmanızı mı gerektiriyor? Dikkat ediyorum, çok ilginç, orası Çiftlikbank gibi. Borçlu olan şirketlerin hepsi batık, müflis şirketler. Bu TÜRSAB’ın gelir ettiği şirketler hiçbir şeyde yok. Güzel düzen kurmuşlar. Ya, biz o işte yokuz.”

KAYIPLARI DOĞRULADI

Bakan Ersoy, Gaziantep Zeugma Müzesi çalışanı arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharı üzerine yürütülen soruşturmaya ilişkin de “kayıp eserleri” doğruladı. Esas eserlerin bilirkişi tarafından sayıldığını ve sadece toplam değeri 920 lira olarak tespit edilen bazı toprak eserlerin bulunamadığını kaydeden Ersoy, bu eserlerin, küçük ebatlarda, müzede binlerce örneği olan pişmiş toprak, tabak, bronz iğne gibi eserler olduğunun tespit edildiğini söyledi. Ersoy, bulunamayan 920 liralık bedelli 10 parçayla ilgili personeller hakkında soruşturmanın devam ettiğini de dile getirdi.

‘MİRAS’ SAVUNMASI

Güvercinlik’te yanan ormanlık alanlara “otellerin yapıldığına” ilişkin sorular üzerine de Ersoy şunları söyledi: “Güvercinlik’te yanan yer şu anki otellerin yapıldığı yer değil, yan tarafı. Yanan yer 2007’deki yangında üzerine yatırım yapılmayan yer. Bakanlığım dönemimde de ilgili tahsis sahibi edimlerini yerine getirmediği için tahsis iptal edildi.”

CHP’li Mürsel Alban’ın, Ersoy’un Torba’daki oteline yönelik eleştirileri üzerine de Ersoy, arazilerin “74 yılında alınmış baba mirası” olduğunu ileri sürdü.