Turşu fabrikasında yangın çıktı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:37

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:37

Yangın, Gökyaka Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir turşu fabrikasında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden personel durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Ölen yada yaralananın olmayışının teselli kaynağı olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.